ICHISHIN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ICHISHIN hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70.03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 134.82 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5.36 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch