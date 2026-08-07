ICHINEN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ICHINEN hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 316.17 JPY gegenüber 104.71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45.26 Milliarden JPY – ein Plus von 10.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICHINEN 41.15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch