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10.08.2026 06:37:00
Ichimasa Kamaboko präsentierte Quartalsergebnisse
Ichimasa Kamaboko hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -18.97 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11.300 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ichimasa Kamaboko einen Umsatz von 7.13 Milliarden JPY eingefahren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 17.81 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 40.67 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 34.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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