Ichimasa Kamaboko gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ichimasa Kamaboko hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Ichimasa Kamaboko hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 22.35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6.650 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 7.79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch