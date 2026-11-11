ICHIKURA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ICHIKURA hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 36.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ICHIKURA ein Ergebnis je Aktie von -24.870 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.49 Milliarden JPY – ein Plus von 0.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ICHIKURA 4.46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch