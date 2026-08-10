ICHIKURA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ICHIKURA äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 60.58 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -83.090 JPY je Aktie erzielt worden.

ICHIKURA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch