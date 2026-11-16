Ichikoh Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ichikoh Industries veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.52 Prozent auf 30.44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30.60 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch