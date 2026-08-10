Ichikoh Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ichikoh Industries präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 26.12 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ichikoh Industries 16.32 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 30.34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch