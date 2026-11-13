ICHIKEN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ICHIKEN stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 219.33 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 97.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 33.88 Milliarden JPY gegenüber 27.01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch