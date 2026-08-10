ICHIKAWA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ICHIKAWA veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105.00 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ICHIKAWA 72.45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3.88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.41 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch