ICHIKAWA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ICHIKAWA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 180.46 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 90.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3.93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ICHIKAWA 3.79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch