Ichigo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ichigo hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 14.19 JPY. Im letzten Jahr hatte Ichigo einen Gewinn von 15.04 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23.92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.32 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch