ICHIBANYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ICHIBANYA hat am 05.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 16.27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch