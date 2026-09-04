Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
04.09.2026 07:58:22
Ich habe mit SpaceX an der Börse 350.000 Dollar verloren - darum mache ich trotzdem weiter
Dollar am Tag. Am Ende vernichteten Gier, Fehlentscheidungen und eine verhängnisvolle SpaceX-Wette fast sein gesamtes Vermögen. Darum kehrt er der Börse nicht den Rücken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
03.09.26
|Tesla Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagabend mit Tesla ein (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Deutschland: Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter (AWP)
|
01.09.26
|Tesla-Aktie vor Cybercab-Event: Blick richtet sich auf Austin (finanzen.ch)