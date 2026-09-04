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04.09.2026 07:58:22

Ich habe mit SpaceX an der Börse 350.000 Dollar verloren - darum mache ich trotzdem weiter

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Akshay Sapra fuhr Uber, tradete vom Bett aus und verdiente zeitweise 15.000 Dollar am Tag. Am Ende vernichteten Gier, Fehlentscheidungen und eine verhängnisvolle SpaceX-Wette fast sein gesamtes Vermögen. Darum kehrt er der Börse nicht den Rücken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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