Icertis consolide sa place de leader incontesté sur le marché de la CLM, avec une levée de fonds de 115 millions de dollars

Le pionnier devient la première société de gestion du cycle de vie des contrats valorisée à un milliard de dollars

BELLEVUE, Washington, 18 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Icertis, le principal fournisseur de services de gestion de contrats d'entreprise dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série E d'une valeur de 115 millions de dollars. Grâce à ce financement, Icertis devient la première société de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) au monde à être valorisée à plus d'un milliard de dollars.

Icertis est reconnu comme le leader de la catégorie CLM en raison de sa plateforme révolutionnaire Icertis Contract Management (ICM) teintée d'intelligence artificielle et de son succès inégalé dans la conquête des clients du Global 2000. Elle compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus sophistiquées de tous les principaux marchés verticaux, ainsi que 5 des 10 entreprises les plus importantes au monde. Aujourd'hui, la plateforme ICM aide les clients du monde entier à gérer plus de 5,7 millions de contrats d'une valeur totale supérieure à mille milliards de dollars.

Le tour de table a été dirigé conjointement par Greycroft et Premji Invest avec la participation d'investisseurs institutionnels existants, parmi lesquels B Capital Group, Cross Creek, Eight Roads, Ignition Partners, Meritech Capital Partners et PSP Growth.

« Lorsque Greycroft investit dans une entreprise, nous nous engageons dans un partenariat à long terme et, depuis que nous avons dirigé leur série A en 2015, nous sommes fiers de soutenir Icertis dans sa transformation de la base du commerce », a déclaré Mark Terbeek, associé chez Greycroft. « Au cours de cette période, nous avons vu l'entreprise devenir le leader incontesté de la CLM, en acquérant une énorme clientèle de premier ordre et en générant un rendement du capital qui est parmi les meilleurs que nous n'ayons jamais vus. Nous n'avons aucun doute quant au fait qu'ils deviendront le prochain géant sur le marché du SaaS d'entreprise. »

« Comme nous gérons un fonds pérenne de sociétés en émergence à long terme, nous recherchons des entreprises avec des perspectives de croissance durable qui peuvent se surpasser et prospérer bien au-delà d'une offre publique initiale », a déclaré Sandesh Patnam, associé principal de Premji Invest aux États-Unis. « Icertis possède toutes les caractéristiques d'une entreprise qui va devenir un poids lourd : un produit innovant qui offre une valeur substantielle à ses clients, des réserves de liquidités importantes pour développer le marché et un bilan sans faille en termes de réalisations. »

Pour la première fois dans l'histoire, les contrats sont numérisés, ce qui permet aux entreprises de repenser la gestion des contrats et de la placer au centre de leurs processus commerciaux. La plateforme ICM, alimentée par l'intelligence artificielle, révèle la valeur commerciale intégrée dans les contrats d'une entreprise. En transformant ces documents statiques en actifs numériques stratégiques, les sociétés peuvent se protéger contre les risques, améliorer la conformité, accélérer la rapidité de l'entreprise et optimiser leurs relations commerciales pendant toute la durée du contrat.

« Les entreprises doivent réimaginer chaque processus d'affaires pour être compétitives sur les marchés mondiaux hypercompétitifs d'aujourd'hui », a déclaré Samir Bodas, PDG et co-fondateur d'Icertis. « Rien n'est plus fondamental que la gestion des contrats, car chaque dollar entrant et chaque dollar sortant d'une entreprise est régi par un contrat. Alors que le marché de la CLM décolle, nous sommes ravis de voir Premji Invest rejoindre la famille Icertis, Greycroft aller plus loin en menant de manière conjointe ce tour de table, et tous les investisseurs réitérer leur engagement alors que nous mettons en œuvre notre mission de devenir la plateforme de gestion de contrats du monde. »

Le marché de la CLM est massif et en pleine croissance : MGI Research estime le marché potentiel total à plus de 20 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 31 % pour la CLM SaaS. « La croissance de l'adoption de la CLM est alimentée par la transformation numérique », a déclaré Igor Stenmark, le directeur général de MGI Research. « Les entreprises recentrent leurs investissements technologiques et s'éloignent des suites ERP/Finances traditionnelles pour aller vers l'automatisation et l'instrumentation numérique de processus clés tels que la gestion des contrats. Les fournisseurs de services de gestion de contrats d'entreprise comme Icertis sont bien placés pour surfer sur cette vague. »

Icertis recueille régulièrement des scores élevés et des critiques élogieuses dans les évaluations faites par les analystes et les clients. L'entreprise « a continué d'améliorer son produit CLM et a ainsi acquis une série de clients du Fortune 100 », a écrit Andrew Bartels, auteur de The Forrester Wave™: Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019 (The Forrester Wave™ : la gestion du cycle de vie des contrats pour tous les contrats, T1 2019). Dans cette évaluation complète réalisée par Forrester, Icertis a obtenu la meilleure note parmi tous les fournisseurs dans la catégorie Offre en cours et le score le plus élevé possible dans la catégorie Références clients.

Les nouveaux fonds seront utilisés pour :

Accroître les investissements dans la plateforme ICM leader du secteur et améliorer la stabilité des applications métiers verticalisées construites sur cette plateforme pour aider les clients à augmenter leurs revenus, réduire leurs coûts, améliorer leurs flux de trésorerie, gérer les risques et assurer la conformité.

Étendre le cadre de la chaîne de blocs Icertis, le premier cadre de la chaîne de blocs au monde intégré à une plateforme de gestion des contrats d'entreprise, afin de créer des solutions pratiques et transformatrices permettant de résoudre des défis commerciaux réels, notamment la transparence de la chaîne d'approvisionnement, la conformité à la certification, la tarification axée sur les résultats et bien plus encore.

Accélérer l'injection d'intelligence artificielle et de services cognitifs avancés dans la plateforme ICM pour résoudre des problèmes de gestion de contrats d'entreprise auparavant insolubles, qui ne peuvent être résolus que par ces nouvelles technologies.

Échelonner les actions de vente et de marketing à l'échelle mondiale pour atteindre chaque entreprise leader dans le monde, et étendre les initiatives de développement commercial afin de développer l'écosystème des partenaires.

Financer des acquisitions opportunistes liées à la création de valeur commerciale dans la conclusion de marchés.

Icertis a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 125 % au cours des quatre dernières années. Pour faire face à cette expansion rapide, Icertis a ouvert des bureaux à Londres, Paris, Singapour, Sydney et Sofia en Bulgarie au cours des 18 derniers mois, portant à 12 le nombre de ses bureaux dans le monde. L'entreprise connaît une croissance plus forte que jamais et compte aujourd'hui des clients dans tous les principaux marchés verticaux, et notamment ABB, Airbus, 3M, BASF, Bertelsmann, Cognizant, Daimler, Humana, Johnson & Johnson, Microsoft, Qantas, etc.

Icertis a récemment reçu les distinctions suivantes du secteur, des partenaires, des clients et des employés :

Leader dans The Forrester Wave™: Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019

Prix AI Brave pour ses capacités en matière d'IA

Fournisseur le plus innovant de Daimler à l'échelle mondiale

Prix EMEA de l'IACCM pour l'excellence et l'innovation

Meilleure entreprise pour laquelle travailler dans l'État de Washington

Prix Microsoft du partenaire manufacturier américain de l'année

Pour plus d'informations sur Icertis, visitez notre dossier de presse sur la série E.

À propos d'Icertis

Icertis, la première plateforme de gestion de contrats d'entreprise dans le cloud, résout les problèmes de gestion de contrats les plus difficiles sur la plateforme la plus facile à utiliser. Avec Icertis, les entreprises accélèrent leurs activités en augmentant la rapidité des contrats, se protègent contre les risques en assurant la conformité réglementaire et politique, et optimisent leurs relations commerciales en maximisant les revenus et en réduisant les coûts. La plateforme Icertis Contract Management (ICM) teintée d'intelligence artificielle est utilisée par des entreprises comme 3M, Airbus, Cognizant, Daimler, Microsoft et Sanofi pour gérer 5,7 millions de contrats dans plus de 40 langues et dans plus de 90 pays.

