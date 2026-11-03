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03.11.2026 05:17:00
Icelease lässt Boeing 767-300 zum Frachter umbauen
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
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02.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend stärker (finanzen.ch)
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02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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02.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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31.10.26
|Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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29.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
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29.10.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
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|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.