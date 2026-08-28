Iceland Seafood International hf Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Iceland Seafood International hf Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 18.24 Milliarden ISK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.56 Milliarden ISK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch