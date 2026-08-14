Icecure Medical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Icecure Medical hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.770 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Icecure Medical 0.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch