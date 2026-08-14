Iceco veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Iceco hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.08 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Iceco 44.54 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Iceco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch