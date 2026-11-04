Icahn Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Icahn Enterprises hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.490 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Icahn Enterprises im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.93 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch