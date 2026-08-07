Icahn Enterprises hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Icahn Enterprises hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.30 Prozent auf 3.27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch