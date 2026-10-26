Ibrahim Fibres: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ibrahim Fibres hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 2.04 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ibrahim Fibres 0.490 PKR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 27.96 Milliarden PKR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ibrahim Fibres 24.91 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch