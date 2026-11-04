Ibotta verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ibotta hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 97.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch