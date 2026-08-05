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05.08.2026 06:37:00
Ibotta: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ibotta hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ibotta ein EPS von 0.080 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ibotta im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 86.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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