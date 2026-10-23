IBM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IBM hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.84 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.10 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16.33 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch