IBM Aktie 941800 / US4592001014
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22.10.2026 06:45:37
IBM steigert Umsatz und Gewinn überraschend deutlich - Aktie legt kräftig zu
ARMONK (awp international) - Das IT-Unternehmen IBM hat im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös habe um fünf Prozent auf gut 17 Milliarden US-Dollar zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Der Gewinn legte unter dem Strich um 26 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar zu.
Anleger zeigten sich erfreut, auch weil die Geschäfte bei Grossrechnern und Software wieder besser liefen. Die IBM-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um fast vier Prozent zu./he
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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|23.03.25
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|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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IBM am 22.10.2026
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