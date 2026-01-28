IBM legt starkes Schlussquartal vor - Aktie hebt ab

IBM erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 4,52 US-Dollar. Analysten gingen zuvor im Schnitt von einem Gewinn in Höhe von 4,29 US-Dollar je Aktie aus, nachdem IBM im Vorjahresquartal ein EPS von 3,92 US-Dollar erwirtschaftet hatte.

Beim Quartalsumsatz hatten sich die Analystenerwartungen im Schnitt auf 19,21 Milliarden US-Dollar belaufen. Tatsächlich setzte IBM aber 19,69 Milliarden US-Dollar um. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als die Umsätze des IT-Konzerns noch bei 17,55 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

Im nachbörslichen NYSE-Handel reagiert die IBM-Aktie zeitweise mit einem Plus von 8,42 Prozent auf 318,94 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch