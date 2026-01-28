IBM legt starkes Schlussquartal vor - Aktie hebt ab

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlen im Blick 28.01.2026 22:27:00

IBM hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA seine Zahlen für das abgelaufene vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr 2025 präsentiert.

IBM erzielte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn je Aktie in Höhe von 4,52 US-Dollar. Analysten gingen zuvor im Schnitt von einem Gewinn in Höhe von 4,29 US-Dollar je Aktie aus, nachdem IBM im Vorjahresquartal ein EPS von 3,92 US-Dollar erwirtschaftet hatte.

Beim Quartalsumsatz hatten sich die Analystenerwartungen im Schnitt auf 19,21 Milliarden US-Dollar belaufen. Tatsächlich setzte IBM aber 19,69 Milliarden US-Dollar um. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als die Umsätze des IT-Konzerns noch bei 17,55 Milliarden US-Dollar gelegen hatten.

Im nachbörslichen NYSE-Handel reagiert die IBM-Aktie zeitweise mit einem Plus von 8,42 Prozent auf 318,94 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

