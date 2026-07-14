IBM enttäuscht beim Umsatz: Aktie rutscht ab und zieht Microsoft und SAP mit in die Tiefe

Der Umsatz legte im zweiten Quartal laut vorläufigen Berechnungen um ein Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen überraschend am Dienstag bei Vorlage von vorläufigen Quartalszahlen mitteilte.

Analysten hatten hier mit deutlich mehr gerechnet. Dabei kletterten die Erlöse mit Software um 5 Prozent. Der Erlös mit Infrastruktur ging hingegen um 7 Prozent zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie zog um fünf Prozent auf 2,93 Dollar an.

In den letzten Juniwochen hätten die Kunden ihr Geld vermehrt in den Kauf von Servern, Speicher und Arbeitsspeicher gesteckt, schrieb Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an die Aktionäre. Damit hätten diese möglichen Preiserhöhungen wegen Engpässen vorgriffen. Zwar habe das Unternehmen gewisse Auswirkungen durch die Lieferketten einkalkuliert, aber das Ausmass dieser Neuausrichtung der Investitionsausgaben habe es nicht vorhergesehen.

Die IBM-Aktie rutschte daraufhin im US-Handel deutlich ab und belastete dabei weitere Software-Aktien wie die von Microsoft und SAP. Die IBM-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 24,46 Prozent tiefer bei 219,25 US-Dollar. Die Papiere von Microsoft sinken derweil um 3,22 Prozent auf 378,41 US-Dollar. Für die Anteilsscheine von SAP geht es via XETRA derweil um 5,37 Prozent nach unten auf 133,16 Euro.

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ARMONK (awp international)