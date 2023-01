IBM-Aktie verlustreich: IBM streicht mehrere Tausend Jobs - Quartalsumsatz stagniert

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss den Donnerstagshandel unterhalb der Nulllinie ab. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich letztlich freundlich. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag fester. In Japan und Hongkong waren unterschiedliche Vorzeichen auszumachen, in Festlandchina wird feiertagsbedingt weiterhin nicht gehandelt.