IBM-Aktie legt zu: Umsatz wächst stärker als erwartet

IBM hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

IBM übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Schnitt mit 2,85 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte IBM noch ein EPS von 2,65 US-Dollar erzielt. Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 2,95 US-Dollar. Damit verdiente IBM mehr als am Markt erwartet worden war.

IBM-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen

Auch beim Umsatz war man im Vorfeld von einem Anstieg ausgegangen: Analysten erwarteten durchschnittlich 16,84 Milliarden US-Dollar, nach 16,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Tatsächlich erwirtschaftete IBM 17,10 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.

IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen

An der Börse reagiert die IBM-Aktie an der NYSE auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Plus von 5,19 Prozent auf 264,50 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch