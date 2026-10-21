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Erwartungen übertroffen 21.10.2026 22:18:31

IBM-Aktie legt zu: Umsatz wächst stärker als erwartet

IBM-Aktie legt zu: Umsatz wächst stärker als erwartet

IBM hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger reagieren direkt auf das Zahlenwerk.

IBM
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IBM hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

IBM übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Schnitt mit 2,85 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte IBM noch ein EPS von 2,65 US-Dollar erzielt. Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 2,95 US-Dollar. Damit verdiente IBM mehr als am Markt erwartet worden war.

IBM-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen

Auch beim Umsatz war man im Vorfeld von einem Anstieg ausgegangen: Analysten erwarteten durchschnittlich 16,84 Milliarden US-Dollar, nach 16,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Tatsächlich erwirtschaftete IBM 17,10 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.

IBM-Aktie steigt nach Quartalszahlen

An der Börse reagiert die IBM-Aktie an der NYSE auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Plus von 5,19 Prozent auf 264,50 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Short 15’991.11 8.96 SXJB6U
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
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Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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