IBM-Aktie dennoch unter Druck: Umsatz wächst stärker als erwartet

IBM hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

IBM übertrifft Gewinnerwartungen im dritten Quartal

Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Schnitt mit 2,85 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte IBM noch ein EPS von 2,65 US-Dollar erzielt. Tatsächlich lag der Gewinn je Aktie bei 2,95 US-Dollar. Damit verdiente IBM mehr als am Markt erwartet worden war.

IBM-Umsatz liegt über den Analystenschätzungen

Auch beim Umsatz war man im Vorfeld von einem Anstieg ausgegangen: Analysten erwarteten durchschnittlich 16,84 Milliarden US-Dollar, nach 16,33 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Tatsächlich erwirtschaftete IBM 17,10 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen.

IBM-Aktie nach Quartalszahlen

An der Börse reagiert die IBM-Aktie an der NYSE auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Abschlag von 1,78 Prozent auf 246,98 US-Dollar.

Händler verwiesen darauf, dass das Management den Jahresausblick nur beibehalten habe. Im zweiten Quartal hatte IBM die Anleger mit schwachen Zahlen geschockt, weil sich die Führungsriege mit Blick auf die Kundenbedürfnisse massiv verschätzt hatte. In der Folge hatte IBM beim Ausblick zurückrudern müssen.

Nun habe das Unternehmen immerhin nachgewiesen, dass es sich bei den schwachen Grossrechner-Softwareerlösen für sogenannte Mainframes im zweiten Quartal um Verzögerungen im Zeitablauf gehandelt habe und nicht um verlorene Nachfrage, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Investmentbank Jefferies.

Ein weiterer nötiger Schritt sei, die Managementpläne breiter umzusetzen, insbesondere in der Automatisierung, um zu zweistelligem Umsatzwachstum zurückzukehren.

Die IBM-Aktie war in diesem Jahr starken Schwankungen ausgesetzt. So brach der Kurs nach den Halbjahreszahlen um ein Viertel ein - der bisher höchste Verlust des Papiers an einem Tag. Seit Ende 2025 bis zum Börsenschluss am Mittwoch gab der Kurs um rund 15 Prozent auf etwas mehr als 251 Dollar nach. Damit zählt das Papier zu den grössten Verlierern im US-Standardwerteindex Dow Jones. Mit dem aktuellen Niveau liegt das Papier in der unteren Hälfte der Handelsspanne in diesem Jahr. Der Börsenwert des bereits 1911 gegründeten Unternehmens liegt bei fast 240 Milliarden Euro.

Damit ist IBM am Finanzmarkt im Vergleich zu vielen anderen US-Technologiekonzernen ein Leichtgewicht. So kommen im Nasdaq 100 inzwischen mehr als zehn Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von mehr als eine Billion Dollar.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP