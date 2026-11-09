IBJ Leasing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IBJ Leasing hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63.56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 49.37 JPY erwirtschaftet worden.

IBJ Leasing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 221.40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 211.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch