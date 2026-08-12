ibis präsentierte Quartalsergebnisse

ibis gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9.65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.21 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ibis mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch