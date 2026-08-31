iBio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

iBio stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.320 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte iBio -1.750 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0.10 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 75.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0.40 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch