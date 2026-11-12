iBio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

iBio präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das iBio ein Ergebnis je Aktie von -0.110 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.1 Millionen USD – ein Plus von 970.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem iBio 0.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch