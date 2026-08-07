IBIDEN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IBIDEN hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.70 Prozent auf 773.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 674.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch