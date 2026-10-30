IBIDEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IBIDEN hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

IBIDEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36.56 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.73 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 139.33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98.02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch