IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Telefonica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Telefonica-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Telefonica-Aktie bei 4.10 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Telefonica-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 243.941 Telefonica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 3.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 901.85 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.81 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Telefonica belief sich zuletzt auf 20.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch