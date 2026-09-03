IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Telefonica-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 4.51 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Telefonica-Aktie investierten, hätten nun 22.183 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 3.66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81.08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.92 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich jüngst auf 20.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch