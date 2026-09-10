Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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10.09.2026 10:02:28
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Telefonica eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Die Telefonica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 3.85 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 260.010 Telefonica-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 929.02 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Papiers am 09.09.2026 auf 3.57 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 7.10 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Telefonica einen Börsenwert von 20.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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