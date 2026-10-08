IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Telefonica-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3.79 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’639.916 Anteilen. Die gehaltenen Telefonica-Aktien wären am 07.10.2026 9’044.35 EUR wert, da der Schlussstand 3.43 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 9.56 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Telefonica eine Marktkapitalisierung von 19.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch