Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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06.08.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Telefonica von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Telefonica-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Telefonica-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4.66 EUR. Bei einem Telefonica-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’147.766 Telefonica-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.08.2026 7’762.03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3.61 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22.38 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Telefonica belief sich jüngst auf 20.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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