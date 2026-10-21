IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 21.10.2016 wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Solaria Energia-Papier bei 0.81 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 1’242.236 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (14.69 EUR), wäre die Investition nun 18’248.45 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 18’248.45 EUR, was einer positiven Performance von 1’724.84 Prozent entspricht.

Insgesamt war Solaria Energia zuletzt 2.00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch