IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Solaria Energia-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0.77 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 130.719 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’253.59 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 22.09.2026 auf 17.24 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2’153.59 Prozent zugenommen.

Solaria Energia war somit zuletzt am Markt 2.22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch