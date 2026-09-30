Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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30.09.2026 10:02:14
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Solaria Energia-Investment gewesen.
Am 30.09.2025 wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Solaria Energia-Aktie betrug an diesem Tag 10.90 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 91.785 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’477.74 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Anteils am 29.09.2026 auf 16.10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 47.77 Prozent gleich.
Solaria Energia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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