IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Solaria Energia-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Solaria Energia-Papier an diesem Tag 15.19 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 658.328 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 15.57 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’246.87 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2.47 Prozent.

Jüngst verzeichnete Solaria Energia eine Marktkapitalisierung von 2.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch