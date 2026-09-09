Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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09.09.2026 10:02:26
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Solaria Energia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13.75 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Solaria Energia-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72.754 Solaria Energia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 17.71 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’288.47 EUR wert. Damit wäre die Investition 28.85 Prozent mehr wert.
Alle Solaria Energia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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