Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
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16.09.2026 10:02:28
IBEX 35-Wert Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Solaria Energia-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Solaria Energia-Anteile an diesem Tag bei 14.80 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 675.676 Solaria Energia-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (16.49 EUR), wäre die Investition nun 11’138.51 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.39 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Solaria Energia belief sich jüngst auf 2.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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