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09.11.2026 10:02:21
IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Sacyr Vallehermoso-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.83 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’463.466 Sacyr Vallehermoso-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (4.05 EUR), wäre die Investition nun 22’105.18 EUR wert. Damit wäre die Investition 121.05 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Sacyr Vallehermoso belief sich zuletzt auf 3.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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