Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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12.10.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Sacyr Vallehermoso-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sacyr Vallehermoso von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sacyr Vallehermoso-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Sacyr Vallehermoso-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1.83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 546.615 Sacyr Vallehermoso-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sacyr Vallehermoso-Papiers auf 3.88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’119.77 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 2’119.77 EUR, was einer positiven Performance von 111.98 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Sacyr Vallehermoso eine Börsenbewertung in Höhe von 3.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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